БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: Глушенков раскрепощён, поэтому так вписался в состав «Зенита»

Андрей Мостовой: Глушенков раскрепощён, поэтому так вписался в состав «Зенита»
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой оценил первые матчи в составе сине-бело-голубых для новичка клуба Максима Глушенкова.

«Глушенков качественный футболист. Он хорошо влился. Ему дают пространство делать на поле то, что он хочет. Тренер ничего не запрещает. Глушенков раскрепощён. Думаю, что поэтому так вписался в команду», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В летнее межсезонье 24-летний Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива». В матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) новичок «Зенита» оформил дубль. Глушенков отметился двумя забитыми мячами и в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:0).

Материалы по теме
«Из таких проблем кристаллизуется его характер». История конфликта Глушенкова и Карпина
«Из таких проблем кристаллизуется его характер». История конфликта Глушенкова и Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android