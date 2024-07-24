Андрей Мостовой: Глушенков раскрепощён, поэтому так вписался в состав «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой оценил первые матчи в составе сине-бело-голубых для новичка клуба Максима Глушенкова.

«Глушенков качественный футболист. Он хорошо влился. Ему дают пространство делать на поле то, что он хочет. Тренер ничего не запрещает. Глушенков раскрепощён. Думаю, что поэтому так вписался в команду», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В летнее межсезонье 24-летний Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива». В матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) новичок «Зенита» оформил дубль. Глушенков отметился двумя забитыми мячами и в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:0).