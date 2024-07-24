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Агент Тюкавина рассказал, когда форвард, скорее всего, покинет «Динамо»

Агент Тюкавина рассказал, когда форвард, скорее всего, покинет «Динамо»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе футболиста в зарубежный клуб.

— А вот на твой взгляд, когда будет время уезжать Тюкавину?
— Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже. Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 30 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

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