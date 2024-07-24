Агент Тюкавина рассказал, в каком случае возможен переход игрока в «Зенит» из «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, в каком случае возможен переход форварда бело-голубых в «Зенит».

— Клуб Российской Премьер-Лиги может купить Тюкавина? Из Санкт-Петербурга клуб.

— Мне кажется, санкт-петербургский клуб может чего угодно купить. Но у нас нет для российских клубов вообще никакой опции. То есть если придёт, допустим, Гафин или, допустим, Пивоваров и скажет, что вы понимаете, вот такая ситуация сложилась, что вот у вас, допустим, сумма отступных 20, а вот нам «Зенит» даёт 30, и вот нам эти 30 позарез нужны.

То есть это не мы проявим инициативу, а нам скажут, что вот такая ситуация, ну тогда будем разговаривать, смотреть. А так Костя, надо дать должное, с пяти лет в «Динамо», он преданный игрок. В «Динамо» его за это любят и болельщики, — заявил Сафонов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».