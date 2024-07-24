«Пришло время куда-то уйти». Агент Помазуна — о будущем вратаря ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста.

— Вот какова судьба Ильи, как ты видишь его судьбу в дальнейшем?

— Пришло время куда-то уйти. Или в аренду с правом выкупа. Но хотелось бы, чтобы уже как бы с другим клубом. Он благодарен и Чанову, и всем, кто с ним работал. Если бы он хотел сидеть в золотой клетке, он, наверное, четыре года и сидел бы здесь. Он же сам попросился, уехал в аренду в «Урал», провёл четыре хороших сезона, вызывался в сборную.

Мы помним, что был Чепчугов, который сколько, десять лет там просидел. Но это не наш путь, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».