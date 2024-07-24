Агент Сафонов: моё мнение — Соболев уйдёт из «Спартака», но сомневаюсь, что в «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев уйдёт из «Спартака»? Вот твой прогноз или твоё мнение, твоё знание?

— Моё мнение, что он уйдёт, наверное, но что-то я сомневаюсь, что в «Зенит». Мне кажется, если уйдёт, то куда-то в Европу. Ну, в «Зенит» я не думаю. А куда в «Зените»? Они всех не переварят, мне кажется, — заявил Сафонов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой. В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.