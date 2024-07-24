Колыванов: не сказал бы, что ситуация с Соболевым эмоционально влияет на «Спартак»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об отстранении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева от тренировок с командой.

«Что касается отстранения Соболева от тренировок с основной командой, то уже целый месяц говорят, что он уходит в «Зенит». Наверное, «Спартак» и Александр не могут между собой разобраться.

«Спартак» уже проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2, поэтому с «Химками» будет непросто. Всегда клуб ведёт переговоры с разными футболистами, но в «Спартаке» есть другие игроки, кроме Соболева. Они должны доказывать. Поэтому не сказал бы, что ситуация с Соболевым эмоционально влияет на команду. Все футболисты — это профессионалы, которые получают хорошую зарплату. Они должны готовиться к играм, а то, что происходит с другими футболистами, их касаться не должно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 23 июля, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что клуб отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего.