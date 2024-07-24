«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по итогам матча с «Химками»

«Динамо» Махачкала обратилось в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

Клуб попросил рассмотреть эпизод на 19-й минуте матча, в котором судья Егоров назначил пенальти в ворота «Динамо» Махачкала. Также клуб просит рассмотреть эпизод на 87-й минуте, в котором судья отменил взятие ворот из-за игры рукой в атаке защитника Максима Храмцова.

Игра между «Химками» и махачкалинским «Динамо» проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу. На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте гости вышли вперёд, но гол Максима Храмцова был отменён после просмотра VAR.