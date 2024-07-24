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Кечинов: если Соболев принял для себя решение, «Спартаку» нужно его продавать и забывать

Кечинов: если Соболев принял для себя решение, «Спартаку» нужно его продавать и забывать
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с командой.

«Абсолютно непонятная ситуация с Соболевым. Наверное, Соболев горит желанием перейти в «Зенит» — это дело времени. Думаю, все проблемы из-за этого. Если он уже принял решение и «Спартак» договорится с «Зенитом», такого футболиста лучше у себя не держать. Нужно его отпускать, продавать и забывать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 23 июля, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что клуб отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего.

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