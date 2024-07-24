Экс-нападающий «Зенита» Гасилин: Дзюба может усилить любую команду

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об экс-форварде московского «Локомотива» и бывшем нападающем сине-бело-голубых Артёме Дзюбе.

«Вопрос в том, нужен ли футбол Дзюбе. Он может усилить любую команду. С его опытом, его габаритами, голевым чутьём, мне кажется, он помог бы любой команде. Мне кажется, что тут вопрос финансовых аппетитов», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.