Шикунов: нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке», идёт процесс сделки в «Зенит»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с командой.

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке», просто идёт процесс сделки в «Зенит». Соболев поблагодарил партнёров по команде и тренера и ждёт трансфера. Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». В команде будет лучше эмоционально, когда Соболева не будет. Александр — это человек, поэтому такие эмоции передаются по команде. Правильное решение — быстрее завершить сделку, после чего все угомонятся», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 23 июля, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что клуб отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего.