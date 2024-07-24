Аргентина — Марокко: стартовые составы команд на матч на Олимпиаде-2024

В матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года встретятся участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Аргентина: Рульи, Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Солер, Эссе, Медина, Сенон, Альмада, Альварес, Бельтран.

Марокко: Мунир, Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уахди, Ричардсон, Эль-Ханнус, Эль-Аззузи, Ахомаш, Бен-Сегир, Рахими.

Кроме сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступят национальные команды Ирака и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.