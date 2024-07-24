Узбекистан — Испания: стартовые составы команд на матч на Олимпиаде-2024

Национальные команды Узбекистана и Испании объявили стартовые составы на матч группового этапа летних Олимпийских игр — 2024.

Стартовый состав Узбекистана: Нематов, Хусанов, Хамралиев, Аликулов, Юлдошев, Файзуллаев, Жалолиддинов, Урунов, Шомуродов, Рахмоналиев, Буриев.

Стартовый состав Испании: Тенас, Пубиль, Гарсия, Миранда, Кубарси, Барриос, Баэна, Мартин, Орос, Гомес, Руис.

Напомним, матч группового этапа летних Олимпийских игр — 2024 между национальными командами Испании и Узбекистана состоится сегодня, 24 июля, и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:00 по московскому времени. Отметим, что Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.