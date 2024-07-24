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Станкович убедил полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса перейти в «Спартак» вместо «Локо»

Станкович убедил полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса перейти в «Спартак» вместо «Локо»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович убедил полузащитника Маркиньоса перейти из венгерского «Ференцвароша» в «Спартак», а не в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» согласовал почти всё по сделке с «Ференцварошем» и игроком, но мнение Станковича перевесило.

Ранее «Чемпионат» отмечал, что «Локомотив» предлагал за игрока € 2,8 млн. Сегодня, 24 июля, телеграм-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что «Спартак» перехватил полузащитника у «Локомотива».

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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