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Защитник «Факела» Игорь Калинин назвал цель команды на сезон РПЛ

Защитник «Факела» Игорь Калинин назвал цель команды на сезон РПЛ
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Футболист «Факела» Игорь Калинин назвал цель воронежской команды в Российской Премьер-Лиге на сезон-2024/2025.

«У нас цель — это избежать вылета из Российской Премьер-Лиги, а желательно избежать стыковых матчей. Мы с неба звёзд не хватаем, всё понимаем. Поэтому будем биться в каждом матче и играть на победу», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Факел» встречался с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился победой «Динамо» со счётом 3:1.

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