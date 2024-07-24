Тренер ЦСКА Николич — о логистике: сейчас ситуация напоминает европейский выезд

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о логистических трудностях команды. Николич возглавил армейцев летом этого года.

«Не все привыкли к новой ситуации. Раньше ты просто потренировался, потом полетел на игру, поспал, а завтра матч. Сейчас ситуация чуть больше напоминает европейский выезд, когда раньше выезжаешь и когда две‑три ночи проводишь в гостях. Но мы не первые, кто находится в такой ситуации. Правда, тяжело, что летом играем на юге», — заявил Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 ЦСКА встречался с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.