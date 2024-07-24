Стала известна сумма трансфера Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак»

Московский «Спартак» заплатит венгерскому «Ференцварошу» € 5 млн за трансфер бразильского полузащитника Маркиньоса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что последнее предложение «Локомотива» равнялось € 4 млн. Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович убедил Маркиньоса перейти в команду красно-белых вместо «Локомотива». «Ференцварош» был предыдущим клубом Станковича.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.