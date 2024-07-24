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Кирьяков: трансфер Марио — хороший пример, чтобы 100 раз подумать, чем приглашать в клуб

Кирьяков: трансфер Марио — хороший пример, чтобы 100 раз подумать, чем приглашать в клуб
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Российский тренер Сергей Кирьяков оценил трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Сегодня, 24 июля, клуб объявил об уходе футболиста.

«Понятное дело, что от Марио Фернандеса в «Зените» ждали совсем другого футбола. Все рассчитывали, что он будет играть на таком же уровне, который он показывал в ЦСКА. Мы знаем Марио как серьёзного парня, который профессионально относится к своему делу. Но, к сожалению, он не смог проявить себя в «Зените» из-за возраста и здоровья. Однако присутствие таких игроков оказывало положительное влияние на молодых футболистов. Глядя на игрока такого уровня, молодые учатся.

Я бы не сказал, что трансфер Марио в «Зенит» — полное разочарование, но этот переход — хороший пример для руководителей, чтобы 100 раз подумать, прежде чем приглашать таких футболистов», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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