Полузащитник «Факела» Моцпан: отпуска хватило перезагрузиться ментально, сезон длинный

Полузащитник воронежского «Факела» Никита Моцпан высказался о прошедшем отпуске.

«У нас было около трёх недель отпуска. Безусловно, летом всегда меньше отпуск, чем зимой. Но я думаю, этого хватило, чтобы перезагрузиться ментально, ведь сезон будет достаточно длинный.

Я считаю, что мы готовы к сезону. Если каждый от себя будет больше требовать, то всё будет хорошо. Задача на сезон у нас одна — это остаться в РПЛ, не попав в зону стыковых матчей, а также оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Моцпан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).