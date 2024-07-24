Агент Фернандеса: Марио хочет продолжить играть в России

Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду заявил, что экс-футболист «Зенита» и ЦСКА хочет продолжить карьеру в России.

«Марио благодарен «Зениту» за то время, которое он провёл в клубе. Теперь будем смотреть варианты, но Фернандес хочет продолжить играть в России», – приводит слова Машаду Metaratings.

Напомним, сегодня, 24 июля, «Зенит» объявил об уходе Фернандеса. К сине-бело-голубым 33-летний Марио присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.