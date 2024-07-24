Судья не поставил пенальти в ворота Испании после падения игрока Узбекистана Шомуродова

Арбитр Дахане Бейда не поставил пенальти в пользу сборной Узбекистана в матче с Испанией на летних Олимпийских играх — 2024 после падения нападающего Эльдора Шомуродова.

Фото: Кадр из трансляции

Матч группового этапа летних Олимпийских игр — 2024 между национальными командами Узбекистана и Испании идёт в эти минуты. Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча раздался в 16:00 по московскому времени.

Напомним, сборные Испании и Узбекистана выступают в группе C. Соперниками этих команд по квартету являются сборные Египта и Доминиканской Республики. Отметим, что в стартовом составе национальной команды Узбекистана появились знакомые российскому болельщику Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев, выступающий за московский ЦСКА. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.