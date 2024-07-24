Таранов: Чалов ничего не потеряет, если перейдёт в ПАОК, там есть еврокубки

Бывший футболист Иван Таранов высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Что касается возможного перехода Чалова в ПАОК, то если футболист хочет уйти и не хочет оставаться в команде, то его не нужно удерживать. Пользы от него не будет такой, какой она была. Если клубы найдут договорённости, то для ЦСКА и Чалова это будет правильный шаг. Возможно, чемпионат Греции не такой амбициозный, как РПЛ, но нельзя забывать, что ПАОК у себя лидирует и участвует в еврокубках, которых нет у нас. Поэтому Федя ничего не потеряет, если сделает этот шаг вперёд.

Я думаю, что на сегодняшний день уход Чалова — потеря для ЦСКА. Это футболист основного состава, который умеет и может забивать из ничего, а также обладает хорошим пониманием игры. Армейский клуб сейчас не имеет похожую альтернативу в виде Чалова», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.