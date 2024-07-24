Аргентина — Марокко: Рахими открыл счёт на 45+2-й минуте матча на Олимпиаде-2024
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды играют на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Сборная Марокко выигрывает со счётом 1:0.
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
2 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2' 0:2 Рахими – 51' 1:2 Симеоне – 68' 2:2 Медина – 90+16'
На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими.
Кроме олимпийских сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Ирака и Украины. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
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