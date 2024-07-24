Испанец Пубиль забил первый гол на футбольном турнире Олимпиады-2024 в игре с Узбекистаном

Защитник сборной Испании Марк Пубиль забил первый гол на футбольном турнире Олимпиады-2024 в игре группового этапа с Узбекистаном.

Напомним, матч группового этапа летних Олимпийских игр — 2024 между национальными командами Узбекистана и Испании проходит в эти минуты на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча раздался в 16:00 по московскому времени. Пубиль открыл счёт в матче на 29-й минуте.

Сборные Испании и Узбекистана выступают в группе C. Соперниками этих команд по квартету являются сборные Египта и Доминиканской Республики. Отметим, что в стартовом составе национальной команды Узбекистана появились знакомые российскому болельщику Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев, выступающий за московский ЦСКА. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.