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Испанец Пубиль забил первый гол на футбольном турнире Олимпиады-2024 в игре с Узбекистаном

Испанец Пубиль забил первый гол на футбольном турнире Олимпиады-2024 в игре с Узбекистаном
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Защитник сборной Испании Марк Пубиль забил первый гол на футбольном турнире Олимпиады-2024 в игре группового этапа с Узбекистаном.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Узбекистан U23
1-й тайм
1 : 1
Испания U23
0:1 Пубиль – 29'     1:1 Шомуродов – 45+4'    

Напомним, матч группового этапа летних Олимпийских игр — 2024 между национальными командами Узбекистана и Испании проходит в эти минуты на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча раздался в 16:00 по московскому времени. Пубиль открыл счёт в матче на 29-й минуте.

Сборные Испании и Узбекистана выступают в группе C. Соперниками этих команд по квартету являются сборные Египта и Доминиканской Республики. Отметим, что в стартовом составе национальной команды Узбекистана появились знакомые российскому болельщику Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев, выступающий за московский ЦСКА. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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