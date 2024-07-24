Прудников: причина отстранения Соболева глубже, чем просто переговоры с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на информацию о том, что тренерский штаб красно-белых отстранил форварда Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Отстранение Соболева — маркер того, что он одной ногой в «Зените»? Не факт, что его отстранили именно из-за этого. Мы точно не знаем причину, но она есть. Может, он ведёт с кем-то переговоры, но отстранили его не из-за этого. Есть куча причин. Тренер может отстранить за нарушение дисциплины, может за что-то ещё. В случае с Соболевым причина глубже, чем просто переговоры с «Зенитом». Возможно, его отстранили за то, что он не выполняет обязательства по контракту. У клуба есть на это право», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой. В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.