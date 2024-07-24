Колыванов: «Динамо» по качеству футболистов стоит выше, чем «Локомотив»

Российский тренер Игорь Колыванов выказался о предстоящем матче «Динамо» и «Локомотива» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, кто является фаворитом в предстоящем матче «Динамо» — «Локомотив». Динамовцы в прошлом году выступили достаточно хорошо, а в этом сезоне не потеряли так много футболистов, как «Локомотив». Поэтому на данный момент «Динамо» по качеству футболистов стоит выше, чем «Локомотив».

Но обе команды выиграли свои первые матчи, поэтому находятся в хорошем настроении. Это будет настоящее московское дерби. Обе команды показывают быстрый, атакующий и созидательный футбол, а также имеют интересных футболистов. Поэтому этот матч точно будет с голами. Надеюсь, получится остросюжетная игра», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.