БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Динамо» по качеству футболистов стоит выше, чем «Локомотив»

Колыванов: «Динамо» по качеству футболистов стоит выше, чем «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов выказался о предстоящем матче «Динамо» и «Локомотива» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сложно сказать, кто является фаворитом в предстоящем матче «Динамо» — «Локомотив». Динамовцы в прошлом году выступили достаточно хорошо, а в этом сезоне не потеряли так много футболистов, как «Локомотив». Поэтому на данный момент «Динамо» по качеству футболистов стоит выше, чем «Локомотив».

Но обе команды выиграли свои первые матчи, поэтому находятся в хорошем настроении. Это будет настоящее московское дерби. Обе команды показывают быстрый, атакующий и созидательный футбол, а также имеют интересных футболистов. Поэтому этот матч точно будет с голами. Надеюсь, получится остросюжетная игра», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Агент Тюкавина рассказал, когда форвард, скорее всего, покинет «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android