Нападающий «Акрона» Тимошенко: первостепенная задача команды — остаться в РПЛ

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко рассказал, что основной задачей клуба на сезон-2024/2025 является сохранение прописки в РПЛ.

«Сложно сказать, какому месту «Акрона» по итогам сезона я был бы доволен. Сейчас важно вкатиться в сезон, начать выигрывать, подниматься в таблице, а в конце чемпионата разберёмся. Но, само собой, первостепенная задача — остаться в РПЛ, никто не хочет вылетать, но надо стараться быть всё выше и выше в таблице», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

Первый матч нового сезона РПЛ «Акрон» провёл с «Локомотивом». В этой встрече победу одержала московская команда со счётом 3:2.