БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Акрона» Тимошенко: первостепенная задача команды — остаться в РПЛ

Нападающий «Акрона» Тимошенко: первостепенная задача команды — остаться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко рассказал, что основной задачей клуба на сезон-2024/2025 является сохранение прописки в РПЛ.

«Сложно сказать, какому месту «Акрона» по итогам сезона я был бы доволен. Сейчас важно вкатиться в сезон, начать выигрывать, подниматься в таблице, а в конце чемпионата разберёмся. Но, само собой, первостепенная задача — остаться в РПЛ, никто не хочет вылетать, но надо стараться быть всё выше и выше в таблице», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

Первый матч нового сезона РПЛ «Акрон» провёл с «Локомотивом». В этой встрече победу одержала московская команда со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Непомнящий — об игре «Акрона»: хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android