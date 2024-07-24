Аргентина — Марокко: Рахими оформил дубль

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды играют на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Сборная Марокко выигрывает со счётом 2:0.
На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти.
Кроме олимпийских сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Ирака и Украины. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
- 24 июля 2024
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