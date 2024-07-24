Игрок «Ростова» Голенков — о «Зените»: как можно отдать чемпионство после 1-го тура?

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о перспективах «Зенита» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я не согласен с тем, что «Зениту» уже можно отдавать чемпионство. Ну как можно отдать команде чемпионство после 1-го тура? Люди увидели Суперкубок? Ну и что, всё может поменяться, даже качество игры. Мы ещё с ними не играли. В 28-м туре посмотрим, можно будет считать их чемпионами или нет», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые успели с победы стартовать в новом сезоне РПЛ. В 1-м туре чемпионата команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0). Также команда из Санкт-Петербурга стала обладателем Суперкубка страны, обыграв «Краснодар» со счётом 4:2.