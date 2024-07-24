Гвардиола рассказал, как планирует использовать новичка Савио

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что планирует использовать нападающего Савио, перешедшего в клуб из французского «Труа», в качестве флангового игрока как на левом, так и на правом флангах.

«Он может играть на обоих флангах, левого крайнего нападающего, правого крайнего нападающего, он может даже играть посередине. Но он нам нужен более конкретно для игры на флангах. У нас мало нападающих, которые могут играть на двух флангах», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.

В минувшем сезоне Савио выступал в «Жироне» на правах аренды (игрок принадлежал «Труа»). Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.