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Стало известно, под каким номером будет выступать игрок «МЮ» Хойлунд в новом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хойлунд получил новый номер в клубе, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Теперь футболист будет выступать под девятым номером. Ранее Хойлунд играл под первым номером.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

В прошедшем сезоне Хойлунд занял с клубом восьмое место в английской Премьер-лиге и выиграл Кубок Англии.