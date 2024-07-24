Узбекистан — Испания: Гомес вывел команду вперёд на 62-й минуте

В эти минуты идёт матч группового этапа летних Олимпийских игр — 2024 между национальными командами Узбекистана и Испании. Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча раздался в 16:00 по московскому времени.

На 29-й минуте встречи гол забил защитник сборной Испании Марк Пубиль, открыв счёт в матче. Под занавес первого тайма нападающий Узбекистана Шомуродов сравнял счёт, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен после вмешательства системы VAR. На 62-й минуте вингер сборной Испании Серхио Гомес вывел команду вперёд после нереализованного пенальти на 59-й минуте.

Напомним, сборные Испании и Узбекистана выступают в группе C. Соперниками этих команд по квартету являются сборные Египта и Доминиканской Республики. Отметим, что в стартовом составе национальной команды Узбекистана появились знакомые российскому болельщику Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев, выступающий за московский ЦСКА. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.