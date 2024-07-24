Тренер сборной Канады на ОИ пропустит начало игр из-за слежки сотрудниками за соперником

Главный тренер женской сборной Канады Беверли Пристман не примет участия в матче 1-го тура группового этапа женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с национальной командой Новой Зеландии из-за инцидента с использованием дрона для записи тренировки соперника. Игра пройдёт в четверг, 25 июля, в 18:00.

«В конечном итоге я несу ответственность за поведение нашей сборной. Соответственно, чтобы подчеркнуть приверженность нашей команды честности, я решила добровольно отказаться от руководства матчем в четверг. В духе ответственности я делаю это с учётом интересов обеих команд и для того, чтобы все чувствовали, что спортивное мастерство этой игры сохраняется», — приводит слова Пристман CBC.

Женский футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 25 июля по 10 августа.