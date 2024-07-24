БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Канады на ОИ пропустит начало игр из-за слежки сотрудниками за соперником

Тренер сборной Канады на ОИ пропустит начало игр из-за слежки сотрудниками за соперником
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер женской сборной Канады Беверли Пристман не примет участия в матче 1-го тура группового этапа женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с национальной командой Новой Зеландии из-за инцидента с использованием дрона для записи тренировки соперника. Игра пройдёт в четверг, 25 июля, в 18:00.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
25 июля 2024, четверг. 18:00 МСК
Канада (ж)
Не начался
Новая Зеландия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В конечном итоге я несу ответственность за поведение нашей сборной. Соответственно, чтобы подчеркнуть приверженность нашей команды честности, я решила добровольно отказаться от руководства матчем в четверг. В духе ответственности я делаю это с учётом интересов обеих команд и для того, чтобы все чувствовали, что спортивное мастерство этой игры сохраняется», — приводит слова Пристман CBC.

Женский футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 25 июля по 10 августа.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
25 июля 2024, четверг. 18:00 МСК
Канада (ж)
Не начался
Новая Зеландия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Канадский олимпийский комитет извинился за дрон над тренировкой соперника по турниру на ОИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android