БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина — Марокко: Джулиано Симеоне сократил отставание южноамериканской команды

Аргентина — Марокко: Джулиано Симеоне сократил отставание южноамериканской команды
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды играют на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Сборная Марокко выигрывает со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
2 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 51'     1:2 Симеоне – 68'     2:2 Медина – 90+16'    

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер.

Кроме олимпийских сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Ирака и Украины. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Материалы по теме
Во Франции задержали 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android