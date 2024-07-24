Аргентина — Марокко: Джулиано Симеоне сократил отставание южноамериканской команды

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды играют на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Сборная Марокко выигрывает со счётом 2:1.

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер.

Кроме олимпийских сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Ирака и Украины. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.