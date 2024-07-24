Палиенко: в «Акрон» пришло много новых футболистов, нужно время на адаптацию

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко высказался об атмосфере внутри команды.
«Внутри коллектива атмосфера хорошая. Сейчас пришло много новых футболистов. Нужно время на адаптацию, на сыграть, потому в дальнейшей каждой игре будем лучше и лучше.
Конкуренция в любом случае есть, и она хорошая. Без неё как добиваться успехов? Но конкуренция же не зависит от атмосферы, поэтому в команде всё здорово.
У нас роли лидеров занимают капитан Константин Савичев и вице-капитан Сергей Волков. Всё-таки люди не последние в команде и должны вести её за собой», – сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.
В сезоне-2023/2024 Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).