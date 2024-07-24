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Палиенко: в «Акрон» пришло много новых футболистов, нужно время на адаптацию

Палиенко: в «Акрон» пришло много новых футболистов, нужно время на адаптацию
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко высказался об атмосфере внутри команды.

«Внутри коллектива атмосфера хорошая. Сейчас пришло много новых футболистов. Нужно время на адаптацию, на сыграть, потому в дальнейшей каждой игре будем лучше и лучше.

Конкуренция в любом случае есть, и она хорошая. Без неё как добиваться успехов? Но конкуренция же не зависит от атмосферы, поэтому в команде всё здорово.

У нас роли лидеров занимают капитан Константин Савичев и вице-капитан Сергей Волков. Всё-таки люди не последние в команде и должны вести её за собой», – сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В сезоне-2023/2024 Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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