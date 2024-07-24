Кирьяков: отстранение Соболева — правильное решение, он видит себя в майке «Зенита»

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал решение «Спартака» отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Отстранение Соболева от тренировок с основной командой — это правильное решение со стороны «Спартака». По настрою игрока видно, что он всеми мыслями в другой команде. Поэтому лучше отстранить, чтобы не мешал. Но бывают ситуации, наоборот, когда футболист работает профессионально и видно, что он может помочь команде и его можно использовать, несмотря на то что он уходит из клуба. Видимо, тренерский штаб «Спартака» посчитал, что Соболев по работе и отношению видит себя в майке «Зенита», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.