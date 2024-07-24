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Аргентина — Марокко — результат матча 24 июля 2024 года, счёт 2:2, футбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Аргентины спаслась от поражения на 90+16-й минуте матча с Марокко на ОИ-2024
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Завершился матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Матч закончился со счётом 2:2.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
2 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 51'     1:2 Симеоне – 68'     2:2 Медина – 90+16'    

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер. На 90+16-й минуте счёт сравнял полузащитник Кристиан Медина.

Кроме олимпийских сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Ирака и Украины. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Турнирная таблица группового этапа ОИ-2024
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