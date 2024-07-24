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Кирьяков: «Динамо» — фаворит в дерби, «Локо» одержал трудную победу над «Акроном»

Кирьяков: «Динамо» — фаворит в дерби, «Локо» одержал трудную победу над «Акроном»
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о фаворите в матче между «Динамо» и «Локомотивом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 27 июля в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» — однозначный фаворит в дерби с «Локомотивом». Железнодорожники одержали трудную победу над командой, которая только вышла из Первой лиги. Понятное дело, что «Акрон» выделялся на фоне Первой лиги, поэтому думал, что тольяттинцы выйдут в РПЛ без переходных матчей. При этом «Акрон» поменял полностью состав, и это говорит о больших амбициях руководства клуба. Нельзя пока сказать, что предстоящее дерби — решающая встреча, но оно является определяющей для болельщиков», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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