Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал, кого из бразильцев хотел бы видеть в клубе

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о том, какого бразильского футболиста хотел бы видеть в клубе.

«Какого бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? У нас сейчас и так много бразильцев в команде, ха-ха. Понятно, что мы следим за бразильским рынком, но сказать конкретную фамилию сейчас не смогу.

Будет ли «Зенит» расставаться с кем-то этим летом? Посмотрим, посмотрим. Понятно, что есть игроки, которые будут получать меньше игровой практики, поэтому посмотрим. Но мы рассчитываем на всех пока. А слухи — это слухи, они всегда будут», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые стартовали с победы в новом сезоне РПЛ. В 1-м туре чемпионата команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0). Также команда из Санкт-Петербурга стала обладателем Суперкубка страны, обыграв «Краснодар» со счётом 4:2.