Гладилин: отстранение Соболева от тренировок со «Спартаком» — запоздалый вариант

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение красно-белых отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Решение об отстранении Соболева от тренировок с основной командой надо было принимать раньше, когда были предложены деньги от «Зенита». Человека, который не хочет играть, надо отпускать и заключать финансовый договор с тем клубом, куда он хочет уйти. Так что отстранение — это запоздалый вариант.

Конечно, отстранение Соболева повлияет на «Спартак» только в положительную сторону, если смотреть, как он вышел на матч с «Оренбургом». Он находится в клубе и разрушает микроклимат команды. Если бы Соболев не играл с «Оренбургом», то «Спартак» бы выиграл.

Соболев пусть решает свои вопросы сам, а в интересах «Спартака», чтобы Александра не было в команде. В клубе есть достаточное количество хороших игроков, которые могут воспользоваться своей возможностью. Соболев — это не выдающийся футболист», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.