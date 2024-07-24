Экс-игрок «Спартака» Ребко — о Соболеве: нужно точно знать, кем его можно заменить

Бывший нападающий «Спартака» Алексей Ребко высказался о возможном переходе форварда клуба Александра Соболева в «Зенит».

«Нужно ли продавать Соболева? Если «Спартак» считает его лидером команды, то продавать такого футболиста прямому конкуренту это идти против себя же.

Но если и осуществлять такие продажи, то нужно точно знать, кем можно заменить Соболева — в таком случае уже сейчас нужно вести работу по приглашению футболиста, который сможет играть не хуже.

Соболев якобы хочет перейти в «Зенит»? Если спортсмен хочет играть в более сильной команде, то такое желание, конечно, у него может возникнуть», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой. В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.