Омари Тетрадзе: Чалову вполне реально уехать из ПАОКа в топ-5 Европы

Бывший футболист ПАОКа Омари Тетрадзе высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в греческий клуб.

«Сейчас каждый футболист старается уехать играть в Европу. ПАОК — это один из ведущих клубов в Греции, который всё время играет в еврокубках, поэтому это хороший вариант для Чалова. Тем более я играл в ПАОКе, поэтому знаю отношение болельщиков к клубу, а также командой управляет российский владелец Иван Саввиди. Я считаю, что ПАОК — ещё один трамплин для Чалова. Если Федя проявит себя в греческом чемпионате, то может выстрелить и вполне реально уехать в топ-5 Европы. Вы не думайте, что чемпионат Греции лёгкий или простой, это сложная лига.

В первую очередь Чалову нужно учить язык. Футболист, когда уезжает в другую страну, должен изучать язык. Благодаря языку Чалову будет легче находиться в клубе, ведь надо общаться с партнёрами по команде. Что касается футбольных моментов, то везде плюс-минус одно и то же. Задача Чалова — тренироваться, играть, поддерживать свою форму и прогрессировать.

Чалов уже давно находится в ЦСКА, но, с другой стороны, армейцы сделали трансферы, однако этих игроков надо адаптировать. Я не думаю, что с уходом Чалова у ЦСКА возникнут большие проблемы, но команде нужно выкарабкиваться без Фёдора», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.