Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника молодёжной сборной Словении и клуба «Домжале» Яна Дапо.

«Защитник молодёжной сборной Словении подписал долгосрочный контракт с республиканским клубом.

Мы рады приветствовать Яна в Махачкале. Добро пожаловать в Дагестан», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Яну Дапо 22 года. Он перешёл в «Домжале» из другого словенского клуба «Мура» летом 2023 года. В минувшем сезоне местного чемпионата он провёл 33 матча, в которых отметился тремя голами и стольким же количеством результативных передач. Контракт футболиста с «Домжале» рассчитан до конца мая 2025 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Дапо составляет € 400 тыс.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков.