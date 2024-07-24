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Ирак — Украина: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Ирак — Украина: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024
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Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Ирака и Украины. Команды будут играть на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Ирак U23
Не начался
Украина U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Сборная Ирака: Х. Хасан, Али, А. Хасан, Тахсин, Байеш, Амин, М. Мохаммед, К. Мохаммед, Саадун, Хуссейн, Амер.

Сборная Украины: Фесюн, Крупский, Мартынюк, Таловеров, Рубчинский, Михайленко, Брагару, Хлань, Сикан, Батагов, Крыськив.

Кроме сборных Ирака и Украины, в группе В выступят национальные команды Аргентины и Марокко. Их очный матч закончился со счётом 2:2.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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