На матче Аргентина — Марокко на ОИ-2024 произошёл скандал — L'Equipe

На матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между сборными Аргентины и Марокко (2:2) произошёл скандал, связанный с беспорядками болельщиков. Об этом сообщает L'Equipe.

После гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте матча во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной.

Главный арбитр встречи отправил игроков в раздевалку, при этом до сих пор не ясно, завершён ли матч или приостановлен — на сайте Олимпийских игр 2024 года нет однозначной информации.

По информации источника, забитый гол должен пройти проверку с помощью видеоповтора, также сообщается, что свисток арбитра не был финальным и матч может быть доигран.