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На матче Аргентина — Марокко на ОИ-2024 произошёл скандал — L'Equipe

На матче Аргентина — Марокко на ОИ-2024 произошёл скандал — L'Equipe
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На матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между сборными Аргентины и Марокко (2:2) произошёл скандал, связанный с беспорядками болельщиков. Об этом сообщает L'Equipe.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
1 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 51'     1:2 Симеоне – 68'    

После гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте матча во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной.

Главный арбитр встречи отправил игроков в раздевалку, при этом до сих пор не ясно, завершён ли матч или приостановлен — на сайте Олимпийских игр 2024 года нет однозначной информации.

По информации источника, забитый гол должен пройти проверку с помощью видеоповтора, также сообщается, что свисток арбитра не был финальным и матч может быть доигран.

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