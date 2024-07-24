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Гладилин: несмотря на потерю ведущих игроков, «Динамо» — фаворит в дерби с «Локомотивом»

Гладилин: несмотря на потерю ведущих игроков, «Динамо» — фаворит в дерби с «Локомотивом»
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин назвал московское «Динамо» фаворитом в предстоящем матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 27 июля, в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П2

«Динамо» является фаворитом в дерби с «Локомотивом», даже при том, что у команды нет нескольких ведущих футболистов. «Динамо» на подъёме, игроки поверили в себя и играют в хороший футбол, который им нравится, а также нашли контакт с тренером. «Динамо» в прошлом сезоне боролось за чемпионство и в этом сезоне будет продолжать двигаться в том же направлении», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 1-го тура нового сезона РПЛ «Динамо» и «Локомотив» набрали по три очка. Из-за дополнительных показателей «Динамо» занимает третью строчку, а «Локомотив» — пятую.

Турнирная таблица РПЛ
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