БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам по силам дойти до финала Кубка России». Голенков — о перспективах «Ростова» в турнире

«Нам по силам дойти до финала Кубка России». Голенков — о перспективах «Ростова» в турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о перспективах команды в предстоящем розыгрыше Кубка России.

«По силам ли «Ростову» дойти до финала в Кубке? Конечно, по силам. Я бы не сказал, что в прошлом сезоне мы с «Балтикой» плохо играли, просто не повезло. Если брать статистику матча, то мы их переиграли», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» потерпел поражение от «Балтики» в полуфинале Пути регионов в предыдущем розыгрыше Кубка России.

В минувшем сезоне Голенков принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Голенков — о «Зените»: как можно отдать чемпионство после 1-го тура?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android