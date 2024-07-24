«Нам по силам дойти до финала Кубка России». Голенков — о перспективах «Ростова» в турнире

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о перспективах команды в предстоящем розыгрыше Кубка России.

«По силам ли «Ростову» дойти до финала в Кубке? Конечно, по силам. Я бы не сказал, что в прошлом сезоне мы с «Балтикой» плохо играли, просто не повезло. Если брать статистику матча, то мы их переиграли», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» потерпел поражение от «Балтики» в полуфинале Пути регионов в предыдущем розыгрыше Кубка России.

В минувшем сезоне Голенков принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.