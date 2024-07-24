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Тетрадзе: у «Динамо» будет преимущество в дерби с «Локо», они более сыгранные

Тетрадзе: у «Динамо» будет преимущество в дерби с «Локо», они более сыгранные
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о матче между «Динамо» и «Локомотивом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это только первые туры РПЛ, поэтому в дерби «Динамо» — «Локомотив» всё может быть. «Локомотив» — достойная команда, несмотря на то что клуб сильно обновил состав и стало много молодёжи. Но футболистам есть что доказывать. Однако 1-й тур показал, насколько «Локомотиву» было тяжело, он вырвал победу на последних минутах, но это говорит о том, что у команды есть характер.

«Динамо» же на протяжении двух лет является сбалансированной командой, которая показывает неплохой результативный футбол. При этом клуб не совершил много трансферов, поэтому у «Динамо» будет преимущество в предстоящем дерби, потому что команда более сыгранная», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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