Тетрадзе: у «Динамо» будет преимущество в дерби с «Локо», они более сыгранные

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о матче между «Динамо» и «Локомотивом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Это только первые туры РПЛ, поэтому в дерби «Динамо» — «Локомотив» всё может быть. «Локомотив» — достойная команда, несмотря на то что клуб сильно обновил состав и стало много молодёжи. Но футболистам есть что доказывать. Однако 1-й тур показал, насколько «Локомотиву» было тяжело, он вырвал победу на последних минутах, но это говорит о том, что у команды есть характер.

«Динамо» же на протяжении двух лет является сбалансированной командой, которая показывает неплохой результативный футбол. При этом клуб не совершил много трансферов, поэтому у «Динамо» будет преимущество в предстоящем дерби, потому что команда более сыгранная», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.