Экс-тренер «Зенита» Рапопорт считает, что Фернандесу помешали заиграть в клубе травмы

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из клуба.

— Я думаю, трансфер Фернандеса был продуман «Зенитом». Получив бразильца, тренеры могли использовать схему с тремя центральными защитниками. Марио — крайний, линейный игрок, способный отрабатывать всю бровку. У «Зенита» не было такого игрока, да и сейчас нет. У Караваева немного другие качества.

— Трансфер Фернандеса — ошибка «Зенита в рамках статистической погрешности?

— Вряд ли клуб понёс большие финансовые потери. «Зенит» заплатил за Марио деньги, которые просили его агенты (переход защитника из бразильского «Интернасьонала» обошёлся «Зениту» в € 365 тыс. — Прим. «Чемпионата»). ЦСКА на эти условия не пошёл — там лучше знают Фернандеса, он всё-таки играл 10 лет за армейский клуб. А в Петербурге Марио помешали раскрыться травмы: сначала одна, потом другая. Если бы игрок был здоров, он бы сейчас стабильно играл. Фернандес выиграл бы конкуренцию по своим качествам, по своему опыту. Но не позволило здоровье.

— Предвидеть проблемы со здоровьем нельзя?

— Очень сложно. Марио же прошёл в «Зените» медицинское обследование, оно показало, что игрок здоров. Потом стало что-то «рваться». Думаю, «Зенит» имеет право на такие трансферы, потому что в целом селекционную политику клуб ведёт блестяще, — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 24 июля, «Зенит» объявил об уходе Фернандеса. К сине-бело-голубым 33-летний Марио присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.