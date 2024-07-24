Матч Аргентина — Марокко на ОИ, прерванный из-за скандала, будет доигран спустя два часа

На матче 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между сборными Аргентины и Марокко (2:2) произошёл скандал, из-за которого игра была перервана. Сообщается, что матч возобновится в ближайшее время, то есть как минимум спустя два часа после того, как команды покинули поле.

Сообщается, что в эти минуты футболисты вышли на поле стадиона, который уже покинули болельщики, и готовятся к возобновлению встречи.

После гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте матча во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной.

Главный арбитр встречи отправил игроков в раздевалку, при этом до сих пор не ясно, завершён ли матч или приостановлен — на сайте Олимпийских игр 2024 года нет однозначной информации.