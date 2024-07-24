Сборная Марокко победила Аргентину на ОИ-2024 благодаря скандальной доигровке матча

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Завершилась доигровка матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между сборными Аргентины и Марокко. Победу в игре одержала национальная команда Марокко со счётом 2:1.

После возобновления встречи спустя два часа гол полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины, забитый на 90+16-й минуте, был отменён из-за оффсайда у южноамериканской команды.

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер.

После гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте матча во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной.